Non c’è libertà senza obbedienza, al tempo del Covid (ma non solo) (Di mercoledì 12 maggio 2021) Sul concetto di obbedienza, che io sappia, non si son scritti molti libri, né in passato né recentemente, in Italia. D’altronde, in un’epoca come la nostra che è a tutti gli effetti l’ “età dei diritti”, e non solo nel senso nobile che intendeva Norberto Bobbio, il parlare di doveri, e l’obbedienza lo è prima facie, è alquanto fuori corso. Eppure, l’impressione che si ha, dopo aver letto il bel Viaggio tra gli obbedienti che Natalino Irti ha dato alle stampe per i tipi de La Nave di Teseo, è che l’obbedienza interroghi sì la libertà dell’individuo, come è facilmente immaginabile, ma in un senso più profondo di quello a cui banalmente si è portati a pensare in prima istanza. “Nell’immagine più volgare e diffusa, i due termini sembrano escludersi e l’obbedienza contrapporsi alla ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 12 maggio 2021) Sul concetto di, che io sappia, non si son scritti molti libri, né in passato né recentemente, in Italia. D’altronde, in un’epoca come la nostra che è a tutti gli effetti l’ “età dei diritti”, e nonnel senso nobile che intendeva Norberto Bobbio, il parlare di doveri, e l’lo è prima facie, è alquanto fuori corso. Eppure, l’impressione che si ha, dopo aver letto il bel Viaggio tra gli obbedienti che Natalino Irti ha dato alle stampe per i tipi de La Nave di Teseo, è che l’interroghi sì ladell’individuo, come è facilmente immaginabile, ma in un senso più profondo di quello a cui banalmente si è portati a pensare in prima istanza. “Nell’immagine più volgare e diffusa, i due termini sembrano escludersi e l’contrapporsi alla ...

