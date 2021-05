Michel Platini | chiamato ‘Le Roi’ | dai successi agli scandali passando per il fumo e il no alla Lazio

Leggi su calcioweb.eu

(Di mercoledì 12 maggio 2021) Uno dei calciatori più forti di sempre:. Dopo aver fatto sfracelli in Francia tra Nancy e Saint-Etienne, con la Juventus vince di tutto, dai titoli personali a quelli di squadra: 3 Palloni d’Oro (consecutivi), scudetti, coppe nazionali ed internazionali. Grande protagonista anche con la Francia: 11 anni, 75 presenze, 41 gol e la vittoria dell’Europeo del 1984. Chiude la sua carriera a 33 anni. L’8 ottobre 2015, a seguito d’indagini della magistratura svizzera, viene sospeso per 90 giorni dal comitato etico della FIFA poiché accusato di avere illegalmente percepito, durante il 2011, due milioni di franchi svizzeri dall’allora presidente Sepp Blatter come compenso per consulenze svolte tra il 1999 e il 2002; in questo lasso di tempo cede le sue funzioni in seno all’UEFA al vicepresidente Ángel María Villar. Ilvo ...