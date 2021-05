Inter Roma: Formazioni ufficiali e dove vederla (Di mercoledì 12 maggio 2021) Sfida importantissima per la Roma che necessita assolutamente di punti per consolidarsi al 7° posto in classifica, “ultimo treno” per l’Europa. Dall’altra parte, l’Inter già scudettata non vorrà sfigurare in casa, sopratutto dopo aver vinto nettamente l’ultima sfida contro la Sampdoria. Inter Roma: Formazioni ufficiali Inter (3-5-2): Radu; Skriniar, Ranocchia, D’Ambrosio; Darmian, Barella, Brozovic, Vecino, Perisic; Alexis Sánchez, Lukaku. All.: Conte. Roma (4-2-3-1): Fuzato; Karsdorp, Mancini, Kumbulla, Santon; Darboe, Cristante; Pedro, Pellegrini, Mkhitaryan; Dzeko. All.: Fonseca. Inter Roma – dove vederla La gara tra Inter e Roma sarà disponibile su ... Leggi su puglia24news (Di mercoledì 12 maggio 2021) Sfida importantissima per lache necessita assolutamente di punti per consolidarsi al 7° posto in classifica, “ultimo treno” per l’Europa. Dall’altra parte, l’già scudettata non vorrà sfigurare in casa, sopratutto dopo aver vinto nettamente l’ultima sfida contro la Sampdoria.(3-5-2): Radu; Skriniar, Ranocchia, D’Ambrosio; Darmian, Barella, Brozovic, Vecino, Perisic; Alexis Sánchez, Lukaku. All.: Conte.(4-2-3-1): Fuzato; Karsdorp, Mancini, Kumbulla, Santon; Darboe, Cristante; Pedro, Pellegrini, Mkhitaryan; Dzeko. All.: Fonseca.La gara trasarà disponibile su ...

