Inter-Roma diretta live 0-0, le formazioni ufficiali: Dzeko e Mancini dal 1'. Conte sceglie Lukaku-Sanchez (Di mercoledì 12 maggio 2021) 5' - Cross di Karsdorp da destra, pallone deviato e primo calcio d'angolo del match2' - Dzeko tenta il passaggio in area di rigore verso Pellegrini ma colpisce invece Mkhitaryan.... Leggi su ilmessaggero (Di mercoledì 12 maggio 2021) 5' - Cross di Karsdorp da destra, pallone deviato e primo calcio d'angolo del match2' -tenta il passaggio in area di rigore verso Pellegrini ma colpisce invece Mkhitaryan....

Advertising

Inter : ?? | 2004/05 ?? @A10imperador vs Sinisa ?? Chi dei due ha poi deciso la partita con una doppietta su punizione? ??… - Inter : ?? | DOMANDA Sai tutto di Romelu? ?? Il sogno nerazzurro ? Il gol più bello ?? Come si è fortificato questo gruppo ??… - TuttoMercatoWeb : Niente conferenza pre Inter-Roma per Conte. Il club vuol evitare domande sugli stipendi - InterClubIndia : RT @fcin1908it: Inter, Pinamonti: “Conte? Nonostante abbiamo vinto non molla niente, vuole…” - mvolpe80 : Sto vedendo Inter-Roma e temo di dover chiedere scusa al soggetto che concepì questa maglia. -