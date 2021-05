Hokko Life, l'Animal Crossing per PC', sta per entrare in accesso anticipato (Di mercoledì 12 maggio 2021) Hokko Life di Wonderscope, la risposta per PC ad Animal Crossing, entrerà in accesso anticipato il mese prossimo. Il gioco ha avuto il suo momento di gloria proprio prima dell'uscita di Animal Crossing New Horizons l'anno scorso, nonostante il team di sviluppo avesse pubblicato solo un trailer e la promessa di una versione in accesso anticipato entro il 2021. Promessa mantenuta, dato che il gioco sarà disponibile tra un mese, come detto, in accesso anticipato. Hokko Life ha tutte le caratteristiche dell'accogliente simulatore di Nintendo: una città pittoresca, la casa da decorare e Animali stravaganti che vi chiederanno diverse ... Leggi su eurogamer (Di mercoledì 12 maggio 2021)di Wonderscope, la risposta per PC ad, entrerà inil mese prossimo. Il gioco ha avuto il suo momento di gloria proprio prima dell'uscita diNew Horizons l'anno scorso, nonostante il team di sviluppo avesse pubblicato solo un trailer e la promessa di una versione inentro il 2021. Promessa mantenuta, dato che il gioco sarà disponibile tra un mese, come detto, inha tutte le caratteristiche dell'accogliente simulatore di Nintendo: una città pittoresca, la casa da decorare ei stravaganti che vi chiederanno diverse ...

