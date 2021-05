Gravina: “Sì alla riforma della Serie A, ma presto. Stipendi? Sono accordi privati, la Figc non c’entra” (Di mercoledì 12 maggio 2021) Gabriele Gravina, presidente della Figc, ha rilasciato alcune dichiarazioni dopo una riunione tenuta col comitato regionale della Lombardia della Lega Nazionale Dilettanti. La riforma della Serie A con me trova un terreno fertile. L’idea della riforma è un mio principio fondamentale. Bisogna ragionare con logica sistemica. Il 2024 però è molto lontano secondo la mia visione. Abbiamo una esigenza legata ai tempi: la Lega di A ha una priorità assoluta, da una scelta di autodeterminazione della Lega discende tutto il mondo del calcio. Spero che possa partecipare a questo processo con grande incisività. Spero di potermi confrontare in tempi rapidissimi. Il tempo deve giocare dalla nostra ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 12 maggio 2021) Gabriele, presidente, ha rilasciato alcune dichiarazioni dopo una riunione tenuta col comitato regionaleLombardiaLega Nazionale Dilettanti. LaA con me trova un terreno fertile. L’ideaè un mio principio fondamentale. Bisogna ragionare con logica sistemica. Il 2024 però è molto lontano secondo la mia visione. Abbiamo una esigenza legata ai tempi: la Lega di A ha una priorità assoluta, da una scelta di autodeterminazioneLega discende tutto il mondo del calcio. Spero che possa partecipare a questo processo con grande incisività. Spero di potermi confrontare in tempi rapidissimi. Il tempo deve giocare dnostra ...

