Giro d’Italia 2021 | Pavel Sivakov costretto al ritiro a causa di una caduta

Leggi su oasport

(Di mercoledì 12 maggio 2021) Dopo Mikel Landa termina anche ilanche di. Il ciclista della Ineos Grenadiers è caduto nel corso della frazione da Modena a Cattolica dopo un contatto in gruppo con un compagno di squadra. Il russo è rimasto a terra dolorante per qualche minuto. Nonostante il problema alla spalla si è rialzato ed è giunto al traguardo con oltre 13? di ritardo dal resto del plotone. Subito dopo è stato trasportato in ospedale per sottoporsi a tutti gli esami del caso. Nonostante non sia stato ancora reso noto il referto medico la squadra ha annunciato attraverso un tweet il suodalla Corsa Rosa. Unfortunately, @has been forced to withdraw from theafter injuring his ...