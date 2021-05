Feltri, la bordata: «Mario Draghi è il Conte tre: comanda lui e noi tutti zitti come deficienti» (Di mercoledì 12 maggio 2021) “Io penso che Mario Draghi sia il Conte tre”: Vittorio Feltri non si tira indietro e a domanda risponde schietto e brutale come sempre. Il Contesto è il blitz dei partiti durante la cabina di regia con Mario Draghi per togliere o spostare il coprifuoco. Se ne è parlato da Myrta Merlino a L’aria che tira, su La7, dove al direttore editoriale di Libero viene fatta un domanda specifica. Sulla questione «coprifuoco e riaperture», infatti il premier ha avocato tutto a sé: se ne riparlerà solo «a partire da lunedì» in base all’evoluzione epidemiologica. Così parlò Mario Draghi, al termine di una giornata infuocatissima. Quindi il giudizio di Feltri è il seguente: Feltri: ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 12 maggio 2021) “Io penso chesia iltre”: Vittorionon si tira indietro e a domanda risponde schietto e brutalesempre. Ilsto è il blitz dei partiti durante la cabina di regia conper togliere o spostare il coprifuoco. Se ne è parlato da Myrta Merlino a L’aria che tira, su La7, dove al direttore editoriale di Libero viene fatta un domanda specifica. Sulla questione «coprifuoco e riaperture», infatti il premier ha avocato tutto a sé: se ne riparlerà solo «a partire da lunedì» in base all’evoluzione epidemiologica. Così parlò, al termine di una giornata infuocatissima. Quindi il giudizio diè il seguente:: ...

