Denise Pipitone, Battista Della Chiave: “Gli avrei sparato”. Sciarelli: “Fa impressione” (Di mercoledì 12 maggio 2021) Novità sulla scomparsa di Denise Pipitone a “Chi l’ha visto?” di Federica Sciarelli, il sordomuto Battista Della Chiave: “Gli avrei sparato” Dopo diciassette anni è stato riaperto il caso legato alla scomparsa di Denise Pipitone. La piccola sparì la mattina del 1° settembre 2004 a Mazzara del Vallo nei pressi dell’abitazione Della nonna materna. Dopo L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di mercoledì 12 maggio 2021) Novità sulla scomparsa dia “Chi l’ha visto?” di Federica, il sordomuto: “Gli” Dopo diciassette anni è stato riaperto il caso legato alla scomparsa di. La piccola sparì la mattina del 1° settembre 2004 a Mazzara del Vallo nei pressi dell’abitazionenonna materna. Dopo L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

Advertising

MediasetTgcom24 : Scomparsa Denise Pipitone, accertamenti CC su una 21enne in Calabria #Denise Pipitone - repubblica : Caso Denise Pipitone, accertamenti su una ventunenne di Scalea - vitaindiretta : #DenisePipitone, al microfono di @LucillaMasucci le parole dell'ex Procuratore Alberto Di Pisa: 'Ecco come andò'.… - doveseiamoree : RT @manuspizza0: Da qualche parte c’è qualcuno che da sempre sa la verità su Denise Pipitone e mi chiedo come faccia a dormire sonni tranqu… - Sere_Ish : RT @MissingDeniseMp: ?? #MISSING DENISE PIPITONE ! >> NON SMETTEREMO MAI DI RIPETERE, CHI SA PARLI !! Piera Maggio ? #SIAMOTUTTIDENISE !… -