Covid, in fase di sperimentazione la pillola di Pfizer (Di mercoledì 12 maggio 2021) Covid, la Pfizer sta studiando la pillola come trattamento da utilizzare in caso di primi sintomi. Forse pronta tra un anno La Pfizer studia la pillola anti-Covid (Getty Images)Non solo il vaccino ma anche una pillola antivirale. La Pfizer sta provando a usare un’altra arma contro il Covid-19, una pillola che è ancora in fase di sperimentazione. Valeria Marino, direttore medico di Pfizer Italia, a Buongiorno su SkyTG24 ha confermato che è in corso lo studio sperimentale negli Stati Uniti. Si tratta di un “inibitore delle proteasi”, ha spiegato, che blocca la riproduzione del virus. Al momento si è ancora nella fase 1 della ... Leggi su vesuvius (Di mercoledì 12 maggio 2021), lasta studiando lacome trattamento da utilizzare in caso di primi sintomi. Forse pronta tra un anno Lastudia laanti-(Getty Images)Non solo il vaccino ma anche unaantivirale. Lasta provando a usare un’altra arma contro il-19, unache è ancora indi. Valeria Marino, direttore medico diItalia, a Buongiorno su SkyTG24 ha confermato che è in corso lo studio sperimentale negli Stati Uniti. Si tratta di un “inibitore delle proteasi”, ha spiegato, che blocca la riproduzione del virus. Al momento si è ancora nella1 della ...

Advertising

semeraro_g : RT @scarlots: @Michele_Arnese #Reithera in una nota ufficiale del 22/4 aveva dichiarato 'di essere fortemente impegnata nella fase 2-3 dell… - scarlots : @Michele_Arnese #Reithera in una nota ufficiale del 22/4 aveva dichiarato 'di essere fortemente impegnata nella fas… - GenerazioneD21 : - doomgl : RT @pesorati: ' Secondo voi lo Stato quanta paura ha dei Cittadini? Specie ora in fase covid? ' #zonarossa #Salvini #Draghi #rt #Speranz… - pesorati : ' Secondo voi lo Stato quanta paura ha dei Cittadini? Specie ora in fase covid? ' #zonarossa #Salvini #Draghi… -