Copasir, la Casellati incontra l’azzurro Elio Vito: chiarite le mie dimissioni, la presidenza va a Fdi (Di mercoledì 12 maggio 2021) Il parlamentare azzurro Elio Vito ha incontrato questa mattina la presidente del Senato, Elisabetta Casellati per spiegare le motivazioni alla base delle sue dimissioni dal Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica, un gesto di protesta per la mancata attribuzione del ruolo di presidente del Copasir all’unica forza di opposizione in Parlamento, Fratelli d’Italia, come prevede la legge di garanzia 124 del 2007. “Ho ringraziato la presidente del Senato, Elisabetta Casellati, per avermi voluto ricevere e consentirmi di illustrarle le ragioni delle mie dimissioni dal Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica. Tali ragioni risiedono nel mancato rispetto della previsione di legge che assegna la presidenza del ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 12 maggio 2021) Il parlamentare azzurrohato questa mattina la presidente del Senato, Elisabettaper spiegare le motivazioni alla base delle suedal Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica, un gesto di protesta per la mancata attribuzione del ruolo di presidente delall’unica forza di opposizione in Parlamento, Fratelli d’Italia, come prevede la legge di garanzia 124 del 2007. “Ho ringraziato la presidente del Senato, Elisabetta, per avermi voluto ricevere e consentirmi di illustrarle le ragioni delle miedal Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica. Tali ragioni risiedono nel mancato rispetto della previsione di legge che assegna ladel ...

Advertising

elio_vito : RT @sabrinafantauzz: #Copasir .@elio_vito dalla pres. del Senato Casellati. C'è chi non si arrende. - cristianovilla9 : RT @sabrinafantauzz: #Copasir .@elio_vito dalla pres. del Senato Casellati. C'è chi non si arrende. - sabrinafantauzz : #Copasir .@elio_vito dalla pres. del Senato Casellati. C'è chi non si arrende. - AA31192Patriota : RT @elio_vito: @Stefano_Rossi71 @Antonio_Tajani @forza_italia Siamo messi male, non si è ancora dimesso il presidente di maggioranza, il le… - elio_vito : @Stefano_Rossi71 @Antonio_Tajani @forza_italia Siamo messi male, non si è ancora dimesso il presidente di maggioran… -