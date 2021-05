Classifica Jannik Sinner | chi può superarlo a Roma? Proiezioni ranking ATP tra 17° e 20° posto

(Di mercoledì 12 maggio 2021) Dopo la sconfitta odierna nel secondo turno dell’ATP Masters 1000 di2021,si ferma nele resta a quota 2500, virtualmente al 17°. Tale posizione potrebbe comunque variare nei prossimi giorni a seconda degli sviluppi del torneo capitolino.lunedì 10 maggio era 18° con 2545 punti e sapeva già che lunedì 17 avrebbe perso 45 punti (metà di quelli ottenuti con gli ottavi del 2020). Il secondo turno raggiunto a, inoltre, non gli ha permesso di varcare quella soglia, facendolo scivolare a quota 2500 nel prossimo aggiornamento della graduatoria. Dei sedici tennisti ancora in gara a, ben nove precedono l’azzurro nel, mentre dei sette che lo seguono ben quattro, ...

Sinner - Il 19enne altoatesino aveva la sfida più difficile contro il nove volte vincitore ... Continua invece per Mager la scalata in. Dopo gli Internazionali d'Italia sarà 86 del ......Atp. Eliminato invece Stefano Travaglia, sconfitto in due set da Denis Shapovalov con il risultato di 7 - 6, 6 - 3 in un'ora e 36 minuti. Il match tra Nadal e Sinner approfondimento...Dopo la sconfitta odierna nel secondo turno dell'ATP Masters 1000 di Roma 2021, Jannik Sinner si ferma nel ranking e resta a quota 2500, virtualmente al 17° posto. Tale posizione potrebbe comunque var ...Fuori Sinner, Travaglia e Mager. Avanti Sonego e Berrettini. È questo il responso del mercoledì di Internazionali d’Italia per gli azzurri impegnati al Foro Italico. Un borsino tutto sommato positivo.