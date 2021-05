Campari | vendite a blocchi di azioni provenienti da piani di stock option

(Di mercoledì 12 maggio 2021) (Teleborsa) –ha annunciato che un ammontare pari a 3.756.833della società, che saranno acquistate da 31 beneficiari a seguito di esercizio di, sarà contestualmente venduto dagli stessi beneficiari attraverso una transazione ai. L’assegnazione dellein oggetto fa parte di un programma continuativo di incentivazione a lungo termine costituito da moltepliciattribuiti periodicamente, sottolinea. Loplan in oggetto è stato approvato dall’assemblea deglisti del 29 aprile 2016. Al fine di consentire un processo ordinato per la vendita delleda parte dei beneficiari, corrispondenti a ...

Advertising

FoodEconomy_IT : @campari chiude il 1° trimestre in crescita. Utile lordo pari a 64,1 mld € (+84,7% su base annua). Le vendite nette… - ansa_economia : Campari: vendite del trimestre +12,1%, raddoppia l'utile lordo. Lancia divisione Rare per i brand alcolici di lusso… - giolanalisys : #Campari - #Berenbrg e #Barclays alzano il #targetprice. #Aperol, il prodotto più venduto di #Campari, dovrebbe tor… -

Ultime Notizie dalla rete : Campari vendite

Borsa Italiana

Al fine di consentire un processo ordinato per la vendita delle azioni da parte dei beneficiari, corrispondenti a circa lo 0,3% del capitale sociale ,fa sapere che la transazione si compirà ...Tra i best performers di Milano, in evidenza Prysmian (+2,13%), Moncler (+1,94%),(+1,74%) ... Le più forti, invece, si manifestano su Datalogic , che prosegue le contrattazioni a - 2,89%...Campari ha annunciato che un ammontare pari a 3.756.833 azioni della società, che saranno acquistate da 31 beneficiari a seguito di esercizio ...Si parla di nuovo di vino e shopping: Tannico ha deciso di acquisire la maggioranza di Venteàlapropriété, società francese nota nel settore della vendita di vini premium.