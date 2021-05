Vaccino Pfizer, via libera degli Stati Uniti alla somministrazione tra i 12 e i 15 anni. A giugno si discute l’ok per i bambini (Di martedì 11 maggio 2021) La Food and Drug Adminsitration americana ha dato il via libera all’uso del Vaccino Pfizer-BioNtech sui bambini tra i 12 e i 15 anni. l’ok dell’ente di controllo americano sui farmaci permetterà di dare il via alle somministrazioni nelle scuole medie, con l’obiettivo di completarle prima dell’autunno. Le due società lo scorso marzo avevano annunciato come dalla sperimentazione clinica il Vaccino in questione era stato efficace al 100% su circa 2mila adolescenti. E non si tratta dell’unica novità annunciata dalla Fda: per il prossimo mese è infatti stato fissato un incontro per discutere l’eventuale autorizzazione della somministrazione dei vaccini ai bambini sotto i 12 ... Leggi su cityroma (Di martedì 11 maggio 2021) La Food and Drug Adminsitration americana ha dato il viaall’uso del-BioNtech suitra i 12 e i 15dell’ente di controllo americano sui farmaci permetterà di dare il via alle somministrazioni nelle scuole medie, con l’obiettivo di completarle prima dell’autunno. Le due società lo scorso marzo avevano annunciato come dsperimentazione clinica ilin questione era stato efficace al 100% su circa 2mila adolescenti. E non si tratta dell’unica novità annunciata dFda: per il prossimo mese è infatti stato fissato un incontro perre l’eventuale autorizzazione delladei vaccini aisotto i 12 ...

