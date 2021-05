Uomini e Donne: Gemma innamorata di Aldo, ma lui la molla (ANTICIPAZIONI) (Di martedì 11 maggio 2021) I telespettatori di Uomini e Donne sono ormai abituati ai cambi repentini di Gemma Galgani, che anche nelle ultime ANTICIPAZIONI è riuscita a sorprendere dichiarando di aver iniziato a provare dei sentimenti per Aldo! Peccato che il cavaliere, dopo il serrato corteggiamento alla dama, abbia cambiato idea. Scopriamo cosa è successo e i loro trascorsi in trasmissione…... Leggi su donnapop (Di martedì 11 maggio 2021) I telespettatori disono ormai abituati ai cambi repentini diGalgani, che anche nelle ultimeè riuscita a sorprendere dichiarando di aver iniziato a provare dei sentimenti per! Peccato che il cavaliere, dopo il serrato corteggiamento alla dama, abbia cambiato idea. Scopriamo cosa è successo e i loro trascorsi in trasmissione…...

