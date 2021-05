Uomini e Donne, dopo l’ultima registrazione crollano i follower di Roberta Di Padua: ecco cosa è successo (Di martedì 11 maggio 2021) Roberta di Padua sta perdendo molti follower su Instagram ed il motivo è da imputare alle anticipazioni della registrazione della puntata di Uomini e Donne. Ma partiamo con ordine, venerdì sette maggio Roberta e Riccardo Guarnieri sono stati ospiti del programma ed hanno raccontato i loro problemi ed i motivi del loro allontanamento. In particolare, la Di Padua ha recriminato al compagno il suo egoismo e che è sempre pronto alla discussione. Domenica nove maggio è stata registrata la puntata, che andrà in onda questa settimana, e sono state rese note le anticipazioni. Da queste è emerso che Roberta ha deciso di terminare la relazione con Riccardo ed i due hanno litigano per più di un’ora. Guarnieri, poi, ha fatto una clamorosa ... Leggi su fattidigossip (Di martedì 11 maggio 2021)dista perdendo moltisu Instagram ed il motivo è da imputare alle anticipazioni delladella puntata di. Ma partiamo con ordine, venerdì sette maggioe Riccardo Guarnieri sono stati ospiti del programma ed hanno raccontato i loro problemi ed i motivi del loro allontanamento. In particolare, la Diha recriminato al compagno il suo egoismo e che è sempre pronto alla discussione. Domenica nove maggio è stata registrata la puntata, che andrà in onda questa settimana, e sono state rese note le anticipazioni. Da queste è emerso cheha deciso di terminare la relazione con Riccardo ed i due hanno litigano per più di un’ora. Guarnieri, poi, ha fatto una clamorosa ...

