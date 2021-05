Tempesta d’amore, casting news: arriva FLORIAN, protagonista maschile della 17^ stagione (Di martedì 11 maggio 2021) Con la sedicesima stagione di Tempesta d’amore ormai entrata nella sua fase finale (che ci riserverà grandissime emozioni e pure qualche brivido), è arrivato il momento di iniziare a conoscere coloro che saranno i protagonisti della prossima annata della soap. Leggi anche: Tempesta d’amore, anticipazioni dal 16 al 22 maggio 2021 Poco dopo Maja von Thalheim (Christina Arends) – erede di Franzi (Léa Wegmann) – negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia entrerà infatti in scena anche il futuro protagonista maschile. Ecco di chi si tratta! Tempesta d’amore, anticipazioni italiane: FLORIAN è la nuova guardia forestale del ... Leggi su tvsoap (Di martedì 11 maggio 2021) Con la sedicesimadiormai entrata nella sua fase finale (che ci riserverà grandissime emozioni e pure qualche brivido), èto il momento di iniziare a conoscere coloro che saranno i protagonistiprossima annatasoap. Leggi anche:, anticipazioni dal 16 al 22 maggio 2021 Poco dopo Maja von Thalheim (Christina Arends) – erede di Franzi (Léa Wegmann) – negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia entrerà infatti in scena anche il futuro. Ecco di chi si tratta!, anticipazioni italiane:è la nuova guardia forestale del ...

Advertising

IlSegretoTvSoap : Tempesta d'amore, anticipazioni tedesche: Ariane mette nei guai Michael per errore medico - Elide36397284 : Sei il mio arcobaleno che dopo la tempesta arriva il sereno Mimmo D'orazio amore silenzioso - zazoomblog : Tempesta d’Amore anticipazioni oggi 11 maggio: Joell si scusa con Lucy - #Tempesta #d’Amore #anticipazioni - Choosethebestf1 : #eligreg Tu:sei arcobaleni improvvisi in giornate di pioggia,sei sole d'estate che riscalda cuori,vento di tramonta… - Ema_poet : All'inizio quella di Enrico ed Anna sembrava una bellissima favola d'amore ma è bastata una goccia per diventare te… -