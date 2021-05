SKY – Osimhen campione anche fuori dal campo | generoso ed educato | ha sofferto le assenze

(Di martedì 11 maggio 2021) Massimo Ugolini, noto giornalista di Sky Sport, ha parlato all’emittente satellitare nel corso del post partita di Napoli-Udinese. Ugolini ha elogiato, autore di una gran partitase non ha segnato. Di seguito le parole del giornalista a Sky. “Che tipo è? Lui è un tipo molto gentile, lo dimostra il regalo della maglia. Si è integrato nella realtà partenopease è stata una stagione particolare. Si è uscito poco, è difficile dire come sarebbe stato con la gente. Resta comunque un ragazzo gentile,, ha sentito il peso del cartellino e dell’infortunio. La voglia di far bene spesso l’ha condizionato, è un ragazzononostante la giovane età”.

... Meret; Di Lorenzo, Manolas, Rrahmani, Hysaj (84' Mario Rui); Fabian Ruiz, Bakayoko (84' Demme); Lozano (76' Politano), Zielinski (76' Elmas), Insigne;(70' Mertens). All. Gattuso . UDINESE ...Il Napoli insiste, una gran botta disorvola di poco la traversa, quindi arriva il poker: ... pertanto saranno solo gli abbonati che si potranno rivolgere al canaleSport Serie A (numero ...Ancora ottima prestazione per Victor Osimhen, decretato da Sky Sport 'uomo partita', nonostante non abbia segnato nessuno dei 5 gol del Napoli.Victor Osimhen grande in campo e fuori: dopo la gara il nigeriano ha regalato la maglia ad una ragazza raccattapalle che gliel’aveva precedentemente chiesta. Le immagini ci vengono mostrate dai colleg ...