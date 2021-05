Silvio Berlusconi ricoverato nella notte al San Raffaele per “accertamenti post Covid” (Di martedì 11 maggio 2021) Nuovo ricovero per Silvio Berlusconi dopo la degenza delle scorse settimane. Il fondatore di Forza Italia, riferiscono fonti azzurre, è stato trasportato al San Raffaele di Milano nella notte per accertamenti post Covid. Articolo in aggiornamento L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 11 maggio 2021) Nuovo ricovero perdopo la degenza delle scorse settimane. Il fondatore di Forza Italia, riferiscono fonti azzurre, è stato trasportato al Sandi Milanoper. Articolo in aggiornamento L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

