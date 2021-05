Shiba Inu, vola del 146% il prezzo della nuova criptovaluta (Di martedì 11 maggio 2021) Un esperimento di criptovaluta che ha riscosso un tale successo da essere quotato in borsa. Shiba Inu registra un aumento del prezzo del 146% Non un cane, ma una criptovaluta, una moneta virtuale (per intenderci), nata come imitazione del più famoso Dogecoin. Si tratta di un “Dogecoin Killer”, una moneta nata per scherzo con l’intento di fare fuori, appunto, il più rinomato rivale virtuale. Ma, probabilmente per l’hype legato a Dogecoin, Shiba Inu (SHIB), nei giorni scorsi è entrato nella top 20 di CoinMarketCap. Nel giro di 48 ore, il valore di ogni singolo SHIB è passato da 0,000003$ a 0,000032$: un aumento del 966% che va ad sommarsi ad una crescita di oltre 2.300.000% dall’inizio dell’anno. Proprio per questi motivi, ieri Binance ha annunciato la quotazione in borsa di ... Leggi su zon (Di martedì 11 maggio 2021) Un esperimento diche ha riscosso un tale successo da essere quotato in borsa.Inu registra un aumento deldelNon un cane, ma una, una moneta virtuale (per intenderci), nata come imitazione del più famoso Dogecoin. Si tratta di un “Dogecoin Killer”, una moneta nata per scherzo con l’intento di fare fuori, appunto, il più rinomato rivale virtuale. Ma, probabilmente per l’hype legato a Dogecoin,Inu (SHIB), nei giorni scorsi è entrato nella top 20 di CoinMarketCap. Nel giro di 48 ore, il valore di ogni singolo SHIB è passato da 0,000003$ a 0,000032$: un aumento del 966% che va ad sommarsi ad una crescita di oltre 2.300.000% dall’inizio dell’anno. Proprio per questi motivi, ieri Binance ha annunciato la quotazione in borsa di ...

