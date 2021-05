Reggina, De Lillo fissa una prima data sullo stadio Granillo: “Speriamo in un restyling dalla stagione 2022-2023” (Di martedì 11 maggio 2021) Le parole del responsabile dei rapporti istituzionali del club amaranto Fabio De Lillo a Reggina Tv su scenari futuri, ritorno su Sky e ultime sullo stadio Scenari futuri, ritorno su Sky e ultime sullo stadio: sono stati questi gli argomenti principali affrontati dal responsabile dei rapporti istituzionali del club amaranto Fabio De Lillo in un’intervista trasmessa al termine di “Passione Amaranto”, su Reggina Tv. GALLO – “Il presidente Gallo risulta come un’anomalia nel mondo del calcio. Per la Reggina ha messo il cuore e tutto sé stesso, è la sua famiglia e per lei non ragiona da imprenditore. Ho avuto il privilegio di stargli accanto nei momenti di gioia e in quelli tristi e posso assicurare che in questi ultimi ha sofferto ... Leggi su cityroma (Di martedì 11 maggio 2021) Le parole del responsabile dei rapporti istituzionali del club amaranto Fabio DeTv su scenari futuri, ritorno su Sky e ultimeScenari futuri, ritorno su Sky e ultime: sono stati questi gli argomenti principali affrontati dal responsabile dei rapporti istituzionali del club amaranto Fabio Dein un’intervista trasmessa al termine di “Passione Amaranto”, suTv. GALLO – “Il presidente Gallo risulta come un’anomalia nel mondo del calcio. Per laha messo il cuore e tutto sé stesso, è la sua famiglia e per lei non ragiona da imprenditore. Ho avuto il privilegio di stargli accanto nei momenti di gioia e in quelli tristi e posso assicurare che in questi ultimi ha sofferto ...

