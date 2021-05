(Di martedì 11 maggio 2021) Roma, 11 mag. (Adnkronos) – “La discussione è stata molto ricca. I temi sollevati non si chiudono con l’approvazione di questa legge. La società cambia e dobbiamo attrezzarsi. È una discussione che dovremo fare e siamo l’unico partito che la fa. Poi siamo convinti che il Pd avrà una posizione unita che ha come obiettivo prioritario l’approvazione di questa legge. Dobbiamo fare di tutto per portarlo a casa”. Lo dice la senatrice Pd Annaal termine dell’assemblea del gruppo sul ddl Zan con Enrico Letta. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Omofobia: Rossomando, 'rischio ok per voti segreti? Pd unito su approvazione'

...la commissione presieduta dal leghista Andrea Ostellari ha disgiunto il ddl Zan sull'dalle ... La responsabile giustizia del Pd Annafa riferimento al centrodestra: 'Quello di oggi è ...... calendarizzata in Commissione Giustizia al Senato 'La legge contro #transfobia,, ... ha scritto su Twitter la vicepresidente del Senato e responsabile diritti del Pd Anna. '...Roma, 11 mag. (Adnkronos) – “La discussione è stata molto ricca. I temi sollevati non si chiudono con l’approvazione di questa legge. La società cambia e dobbiamo attrezzarsi. È una discussione che do ...Dopo le polemiche e i tentativi di ostruzionismo, la Commissione Giustizia è pronta a dare il via alla discussione sulla proposta di legge contro l'omotransfobia ...