Mourinho guida la restaurazione: addio Pirlolandia, in Serie A tornano i grandi vecchi (Di martedì 11 maggio 2021) Mourinho è un effetto collaterale di Pirlo. Il quale si prese tutti i calembour dei giornali sportivi dell’estate scorsa, fino a indigestione, per arrivare un anno dopo al rigetto dello stesso tema: “Pirlolandia”, ve la ricordate? Mourinho è la reazione avversa a quel circo prefabbricato, artefatto a priori. È la restaurazione che avanza sulle panchine della Serie A, trascinandosi dietro come una cometa una coda di detriti. L’ancien régime, la gavetta, il blasone, la riscoperta della terza età dell’oro. De Zerbi non l’aveva previsto Mou. Italiano e Juric nemmeno. Fonseca, figurarsi. A Gattuso lo domanderemmo ma è barricato in silenzio stampa, fino a quando la Fiorentina (o forse no) arriverà a dargli un’altra occasione nello stesso calcio che in un solo anno passa da giovane a vecchio. ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 11 maggio 2021)è un effetto collaterale di Pirlo. Il quale si prese tutti i calembour dei giornali sportivi dell’estate scorsa, fino a indigestione, per arrivare un anno dopo al rigetto dello stesso tema: “”, ve la ricordate?è la reazione avversa a quel circo prefabbricato, artefatto a priori. È lache avanza sulle panchine dellaA, trascinandosi dietro come una cometa una coda di detriti. L’ancien régime, la gavetta, il blasone, la riscoperta della terza età dell’oro. De Zerbi non l’aveva previsto Mou. Italiano e Juric nemmeno. Fonseca, figurarsi. A Gattuso lo domanderemmo ma è barricato in silenzio stampa, fino a quando la Fiorentina (o forse no) arriverà a dargli un’altra occasione nello stesso calcio che in un solo anno passa da giovane ao. ...

