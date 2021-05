“Mi sono vergognato, ma l’ho fatto”. Andrea Zelletta, è successo nel bagno del GF Vip (Di martedì 11 maggio 2021) Andrea Zelletta è sttao uno dei concorrenti della quinta edizione del Grande Fratello Vip, quella condotta da Alfonso Signorini e vinta da Tommaso Zorzi. L’ex tronista di Uomini e Donne è stato il primo eliminato durante la finale del reality show di Canale 5, andata in onda il 1 marzo dopo oltre sei mesi di reclusione. Tornato alla vita di tutti giorni, Zelletta è nuovamente tornato a parlare dopo la sua avventura al ‘Grande Fratello Vip’. “Ho un sogno, ovvero quello di partecipare a Masterchef. So cucinare decisamente bene e i piatti a base di pesce sono la mia specialità. Il 28 maggio uscirà anche un mio pezzo musicale”. Poi ha parlato della sua relazione sentimentale con Natalia Paragoni, la fidanzata conosciuta nello studio del dating show di Maria De Filippi, e ha rivelato di aver fatto un passo ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 11 maggio 2021)è sttao uno dei concorrenti della quinta edizione del Grande Fratello Vip, quella condotta da Alfonso Signorini e vinta da Tommaso Zorzi. L’ex tronista di Uomini e Donne è stato il primo eliminato durante la finale del reality show di Canale 5, andata in onda il 1 marzo dopo oltre sei mesi di reclusione. Tornato alla vita di tutti giorni,è nuovamente tornato a parlare dopo la sua avventura al ‘Grande Fratello Vip’. “Ho un sogno, ovvero quello di partecipare a Masterchef. So cucinare decisamente bene e i piatti a base di pescela mia specialità. Il 28 maggio uscirà anche un mio pezzo musicale”. Poi ha parlato della sua relazione sentimentale con Natalia Paragoni, la fidanzata conosciuta nello studio del dating show di Maria De Filippi, e ha rivelato di averun passo ...

