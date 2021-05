L’equazione per la gestione dei beni culturali c’e?. L’occupazione arrivera? (Di martedì 11 maggio 2021) Vaccinazione e libertà. Era il prezzo da pagare per ricominciare a vivere. Basta lucinfondoaltunnel, basta terminologia stantia e poco incoraggiante. Che si riapra alla vita e senza messaggi angoscianti. Le giaculatorie ossessive rimangano nelle ugole delle star da talk show. Che si viva. La disoccupazione ha travolto la vita di imprenditori e professionisti ma non raccontiamoci che la vita economica, nel 2019, fosse perfetta. Due anni fa, nell’aprile 2019, la disoccupazione colpiva circa due milioni e mezzo di residenti in Italia. Alcuni cercavano un lavoro senza trovarlo e a questi si affiancavano quelli che, nella possibilità di trovare un lavoro, non credevano più. Non era il paese dei campanelli, proprio no. Molti, tra i disoccupati che le chiusure da virus hanno provocato, erano attivi nei settori della cultura ed in particolare nei settori dell’arte, dello spettacolo e della ... Leggi su ildenaro (Di martedì 11 maggio 2021) Vaccinazione e libertà. Era il prezzo da pagare per ricominciare a vivere. Basta lucinfondoaltunnel, basta terminologia stantia e poco incoraggiante. Che si riapra alla vita e senza messaggi angoscianti. Le giaculatorie ossessive rimangano nelle ugole delle star da talk show. Che si viva. La disoccupazione ha travolto la vita di imprenditori e professionisti ma non raccontiamoci che la vita economica, nel 2019, fosse perfetta. Due anni fa, nell’aprile 2019, la disoccupazione colpiva circa due milioni e mezzo di residenti in Italia. Alcuni cercavano un lavoro senza trovarlo e a questi si affiancavano quelli che, nella possibilità di trovare un lavoro, non credevano più. Non era il paese dei campanelli, proprio no. Molti, tra i disoccupati che le chiusure da virus hanno provocato, erano attivi nei settori della cultura ed in particolare nei settori dell’arte, dello spettacolo e della ...

