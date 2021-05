La battaglia del Telegraph contro gli allenatori che sputano: “Ci sono cammelli con più decoro” (Di martedì 11 maggio 2021) Perché Wayne Rooney sputa così tanto? E Guardiola “che non ha nemmeno la scusa di allenare una squadra schifosa?”. Scrive il Telegraph che “ci sono cammelli con più decoro”. Tanto dedicare al fenomeno un pezzo intero, evidentemente in Premier gli allenatori-lama sono un argomento abbastanza pressante. “Jose Mourinho ha recentemente trasferito il suo abito da sputo dal nord di Londra a Roma, una città di pura magnificenza che merita sicuramente un po’ più di rispetto. Anche da un portoghese scontroso come lui”. “Per un momento, quando la pandemia colpì per la prima volta, sembrò che il calcio avesse finalmente deciso di dover affrontare una delle sue routine più radicate e rivoltanti: punire gli sputatori”. Dissero che i giocatori colti in fallo sarebbero stati ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 11 maggio 2021) Perché Wayne Rooney sputa così tanto? E Guardiola “che non ha nemmeno la scusa di allenare una squadra schifosa?”. Scrive ilche “cicon più”. Tanto dedicare al fenomeno un pezzo intero, evidentemente in Premier gli-lamaun argomento abbastanza pressante. “Jose Mourinho ha recentemente trasferito il suo abito da sputo dal nord di Londra a Roma, una città di pura magnificenza che merita sicuramente un po’ più di rispetto. Anche da un portoghese sso come lui”. “Per un momento, quando la pandemia colpì per la prima volta, sembrò che il calcio avesse finalmente deciso di dover affrontare una delle sue routine più radicate e rivoltanti: punire gli sputatori”. Dissero che i giocatori colti in fallo sarebbero stati ...

