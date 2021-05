Il Giro d’Italia arriva in Campania e l’Aci (partner istituzionale) promuove iniziative sulla sicurezza stradale (Di martedì 11 maggio 2021) L’ottava tappa del Giro d’Italia, sabato 15 maggio, toccherà la Campania, concludendosi a Guardia Sanframondi. “La manifestazione, anche quest’anno – ricorda i una nota l’Aci Campania -, è affiancata dall’Automobile Club d’Italia in qualità di partner istituzionale, e da Sara Assicurazioni come top sponsor, che, per l’occasione, rilanciano la campagna di sicurezza stradale #rispettiamoci. L’obiettivo è di sensibilizzare gli utenti della strada, promuovendo corretti comportamenti di guida a tutela dell’incolumità di tutti, a partire dai soggetti più vulnerabili come i ciclisti ed i pedoni #rispettiamoci vuol essere un invito ad assumere un atteggiamento di rispetto di tutti verso tutti, qualunque ... Leggi su ildenaro (Di martedì 11 maggio 2021) L’ottava tappa del, sabato 15 maggio, toccherà la, concludendosi a Guardia Sanframondi. “La manifestazione, anche quest’anno – ricorda i una nota-, è affiancata dall’Automobile Clubin qualità di, e da Sara Assicurazioni come top sponsor, che, per l’occasione, rilanciano la campagna di#rispettiamoci. L’obiettivo è di sensibilizzare gli utenti della strada,ndo corretti comportamenti di guida a tutela dell’incolumità di tutti, a partire dai soggetti più vulnerabili come i ciclisti ed i pedoni #rispettiamoci vuol essere un invito ad assumere un atteggiamento di rispetto di tutti verso tutti, qualunque ...

Advertising

giroditalia : ??? In Wouter’s name. The final km of Stage 2 of the 2021 Giro d’Italia! ??? Vittoria con dedica a Wouter, ecco l'ul… - giroditalia : ?? Giro d'Italia 2021 - Stage 3? ?? Piancanelli - km 122 ????????????????????????????????????????@gougeardA, @PellaudSimon, A… - AzzolinaLucia : Stamattina ero presente alla terza tappa del 104esimo #Giro d’Italia, partita da Biella, la città in cui vivo. Con… - TruequeCiclismo : RT @bikenewsPhoto: BUONGIORNO dalla 4a tappa del GIRO D’ITALIA, A SESTOLA IL PRIMO ARRIVO IN SALITA #giro @giroditalia @bikenewsPhoto #bike… - news_forlicesen : Passa il Giro d'Italia, variazione per alcune linee di Start Romagna: le informazioni -