Harmony OS anche su smartphone Xiaomi? Spunta un video da considerare (Di martedì 11 maggio 2021) In un futuro neanche troppo distante, sarà possibile vedere Harmony OS a bordo degli smartphone Xiaomi come su quelli Huawei? In pratica, al posto della soluzione Android di Google, ci potrebbe essere quella del produttore connazionale? Un video apparso su YouTube mostrerebbe proprio questa possibilità ma, sulla questione, vanno riportate le opportune riflessioni. Il filmato che mostra proprio Harmony OS a bordo di uno smartphone Xiaomi, per la precisione un modello Redmi, è quello presente alla fine di questo articolo. In particolar modo, la clip si concentra sulla schermata di accensione del dispositivo che mostra il logo del brand e subito sotto (su sfondo nero) la dicitura “Powered by Harmony OS” e dunque non più “Powered by ... Leggi su optimagazine (Di martedì 11 maggio 2021) In un futuro netroppo distante, sarà possibile vedereOS a bordo deglicome su quelli Huawei? In pratica, al posto della soluzione Android di Google, ci potrebbe essere quella del produttore connazionale? Unapparso su YouTube mostrerebbe proprio questa possibilità ma, sulla questione, vanno riportate le opportune riflessioni. Il filmato che mostra proprioOS a bordo di uno, per la precisione un modello Redmi, è quello presente alla fine di questo articolo. In particolar modo, la clip si concentra sulla schermata di accensione del dispositivo che mostra il logo del brand e subito sotto (su sfondo nero) la dicitura “Powered byOS” e dunque non più “Powered by ...

wordweb81 : #HarmonyOS anche su smartphone #Xiaomi? Spunta un video da considerare