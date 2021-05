Giro d’Italia 2021, Giulio Ciccone diventa il capitano della Trek…e la principale punta azzurra? (Di martedì 11 maggio 2021) Giulio Ciccone ha iniziato il Giro d’Italia 2021 con il piede giusto. Il corridore abruzzese era andato all’attacco ieri e si è ripetuto oggi, scattando sull’erta di Sestola, un’ascesa a lui cara poiché qua, cinque anni fa, ottenne il suo primo successo sulle strade della Corsa Rosa. Il portacolori della Trek-Segafredo, successivamente, è stato raggiunto da un quartetto di uomini di classifica composto da Mikel Landa, Egan Bernal, Hugh Carthy e Alexander Vlasov. Giulio è stato capace tenere le ruote di questi ultimi ed è riuscito a guadagnare una manciata di secondi su tutti gli altri uomini di classifica. Al momento Ciccone occupa la diciottesima posizione in classifica generale a 1’56” dalla maglia rosa Alessandro De Marchi. ... Leggi su oasport (Di martedì 11 maggio 2021)ha iniziato ilcon il piede giusto. Il corridore abruzzese era andato all’attacco ieri e si è ripetuto oggi, scattando sull’erta di Sestola, un’ascesa a lui cara poiché qua, cinque anni fa, ottenne il suo primo successo sulle stradeCorsa Rosa. Il portacoloriTrek-Segafredo, successivamente, è stato raggiunto da un quartetto di uomini di classifica composto da Mikel Landa, Egan Bernal, Hugh Carthy e Alexander Vlasov.è stato capace tenere le ruote di questi ultimi ed è riuscito a guadagnare una manciata di secondi su tutti gli altri uomini di classifica. Al momentooccupa la diciottesima posizione in classifica generale a 1’56” dalla maglia rosa Alessandro De Marchi. ...

