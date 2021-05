Future USA negativi. Titoli tech ancora sotto pressione

(Di martedì 11 maggio 2021) (Teleborsa) – Dopo una giornata pesantemente negativa per il Nasdaq, l’andamento deiUSA indica che la seduta odierna del mercato americano apriràin ribasso. Il rally dei prezzi delle materie prime sta alimentato la preoccupazione che l’inflazione intaccherà il rimbalzo dell’economia statunitense, con ripercussioni anche sui grandi rialzi del mercato azionario. Il contratto sul Dow Jones è in ribasso dello 0,42% a 34.521 punti, mentre quello sullo S&P 500 perde lo 0,82% a 4.149 punti. Il derivato sul Nasdaq è invece il peggiore, registrando un ribasso dell’1,52% a 13.155 punti. Il settore energetico resterà al centro dell’attenzione poiché la chiusura del più grande gasdotto del Paese, a causa di un attaco hacker, è entrata nel suo quinto giorno, sollevando preoccupazioni per i picchi di prezzo di gas e benzina. Colonial Pipeline ha ...

Secondo il Center for American Progress, regole patrimoniali più rigorose per le esposizioni climatiche aumenterebbero la capacità del sistema bancario di resistere alleperdite legate al ...Dopo una giornata pesantemente negativa per il Nasdaq, l'andamento deiindica che la seduta odierna del mercato americano aprirà ancora in ribasso . Il rally dei prezzi delle materie prime sta alimentato la preoccupazione che l' inflazione intaccherà il ...(Teleborsa) – Dopo una giornata pesantemente negativa per il Nasdaq, l’andamento dei future USA indica che la seduta odierna del mercato americano aprirà ancora in ribasso. Il rally ...Responsabile del raid sarebbe il gruppo criminale Darkside che nega ogni coinvolgimento politico: operiamo solo per denaro ...