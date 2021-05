Florence and The Machine, il 21 maggio fuori ‘Call me Cruella’ per la colonna sonora del film “Crudelia” (Di martedì 11 maggio 2021) Tra pochissimi giorni uscirà nelle sale cinematografiche di tutto il mondo uno dei film più attesi dell’anno. Ci riferiamo ovviamente a “Crudelia” di Craig Gillespie, la cui protagonista, appassionata di pellicce di cani dalmata, è interpretata dalla talentuosissima Emma Stone. La novità di oggi sulla pellicola che sarà visibile dal prossimo 26 maggio riguarda però la colonna sonora. Nelle ultime ore, infatti, è stata ufficializzata la collaborazione con una delle artiste più rinomate del panorama musicale internazionale. Il compito di cantare Call me Cruella spetterà infatti a Florence and The Machine, gruppo indie britannico pluripremiato e capitanato dalla eclettica Florence Welch. Il brano originale come detto farà parte del tema musicale scelto ... Leggi su velvetmag (Di martedì 11 maggio 2021) Tra pochissimi giorni uscirà nelle sale cinematografiche di tutto il mondo uno deipiù attesi dell’anno. Ci riferiamo ovviamente a “” di Craig Gillespie, la cui protagonista, appassionata di pellicce di cani dalmata, è interpretata dalla talentuosissima Emma Stone. La novità di oggi sulla pellicola che sarà visibile dal prossimo 26riguarda però la. Nelle ultime ore, infatti, è stata ufficializzata la collaborazione con una delle artiste più rinomate del panorama musicale internazionale. Il compito di cantare Call me Cruella spetterà infatti aand The, gruppo indie britannico pluripremiato e capitanato dalla ecletticaWelch. Il brano originale come detto farà parte del tema musicale scelto ...

