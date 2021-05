Fiorella Mannoia torna in tv su Rai1, Morgan l’attacca: “Wow che novità” (Di martedì 11 maggio 2021) Musica Il cantautore rompe il silenzio sul ritorno della collega su Rai1 al timone di una seconda edizione del suo woman show Pubblicato su 11 Maggio 2021 Morgan è tornato a farsi sentire sui social. Questa volta nel suo mirino è finita Fiorella Mannoia. Il cantante non ha risparmiato attacchi e critiche anche al primo canale del servizio pubblico radiotelevisivo. Tutto è nato da una indiscrezione circolata negli ultimi giorni sul ritorno di Fiorella Mannoia su Rai1 con il suo woman show. Un, due, tre… Fiorella! è andato in onda nel 2017 con due puntate ottenendo una media del 21,1% di share e 3.880.000 telespettatori. Il varietà musicale è stato replicato negli ultimi anni ma non ha brillato in termini di ascolti. ... Leggi su cityroma (Di martedì 11 maggio 2021) Musica Il cantautore rompe il silenzio sul ritorno della collega sual timone di una seconda edizione del suo woman show Pubblicato su 11 Maggio 2021to a farsi sentire sui social. Questa volta nel suo mirino è finita. Il cantante non ha risparmiato attacchi e critiche anche al primo canale del servizio pubblico radiotelevisivo. Tutto è nato da una indiscrezione circolata negli ultimi giorni sul ritorno disucon il suo woman show. Un, due, tre…! è andato in onda nel 2017 con due puntate ottenendo una media del 21,1% di share e 3.880.000 telespettatori. Il varietà musicale è stato replicato negli ultimi anni ma non ha brillato in termini di ascolti. ...

Advertising

zazoomblog : Fiorella Mannoia torna in tv su Rai1 Morgan l’attacca: “Wow che novità” - #Fiorella #Mannoia #torna #Morgan - RollingStoneita : Morgan: «Fiorella Mannoia torna su Rai 1, che bello il Paese meritocratico in cui vivo» - radiocalabriafm : Fiorella Mannoia - Solo una Figlia - rockolpoprock : Morgan, sarcasmo su Fiorella Mannoia in TV: ‘Wow, che novità’ - RADIOEFFEITALIA : Fiorella Mannoia - Io Posso Dire La Mia Sugli Uomini -