Dottoresse | non signorine | il cartello dei medici donna di Napoli

All'arrivo del dottor Quinn nel telefilm "La signora del West", tutta la città di Colorado Springs si stupì. Il medico Mike Quinn era infatti Michaela, una donna. Sono passati anni dalla fine della serie ambientata nel Massachusetts del XIX secolo ma le Dottoresse di Frattamaggiore nel 2021 incontrano, nella realtà, quelle stesse forme di scetticismo e reticenza. Perché «Il linguaggio – come si legge nelle raccomandazioni per un linguaggio amministrativo inclusivo – non è solo uno strumento di comunicazione (…) ma anche fonte di conservazione o trasformazione». Così, un gruppo di medici donna ha pensato fosse giunto il momento di invertire la tendenza che si stava consolidando ormai troppo facilmente ai danni di una categoria di operatori sanitari.

