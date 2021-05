Dl Sostegni Bis: nuovi contributi a fondo perduto in due tranche, ultime novità (Di martedì 11 maggio 2021) Tema centrale del Decreto Sostegni bis, in via di approvazione questa settimana, sono ancora i contributi a fondo perduto per le imprese e partita Iva messe al muro dall’emergenza covid, dalle chiusure e dai cali di fatturato. Tutte le partite Iva che abbiano fatto domanda (o abbiano percepito) per i contributi introdotti dal precedente dl Sostegni e ottenuto gli aiuti, beneficieranno ora di un ulteriore indennizzo. Delle ultime ore la notizia dell’intesa trovata nel governo, nel corso della riunione di oggi, presieduta da Mario Draghi, con il ministro dell’economia Daniele Franco e i capidelegazione della maggioranza, sui nuovi contributi a fondo perduto da inserire nel decreto. La scelta sarebbe ... Leggi su leggioggi (Di martedì 11 maggio 2021) Tema centrale del Decretobis, in via di approvazione questa settimana, sono ancora iper le imprese e partita Iva messe al muro dall’emergenza covid, dalle chiusure e dai cali di fatturato. Tutte le partite Iva che abbiano fatto domanda (o abbiano percepito) per iintrodotti dal precedente dle ottenuto gli aiuti, beneficieranno ora di un ulteriore indennizzo. Delleore la notizia dell’intesa trovata nel governo, nel corso della riunione di oggi, presieduta da Mario Draghi, con il ministro dell’economia Daniele Franco e i capidelegazione della maggioranza, suida inserire nel decreto. La scelta sarebbe ...

Advertising

fattoquotidiano : Non sarà neanche la seconda tranche di contributi a fondo perduto, prevista dal decreto Sostegni bis, a placare i m… - vivianavitale95 : ?? Stop a #imu , #tari e #CanoneRai con il Decreto Sostegni bis ! Leggi l’articolo per conoscere la decisione di… - SanSeveroNews : (ANSA) Ok a vertice Palazzo Chigi, meccanismo perequazione in Sostegni bis Riunione presieduta dal premier Mario Dr… - biagio : RT @Agenzia_Ansa: Intesa sui ristori, subito fatturato poi saldo a fine anno Ok a vertice Palazzo Chigi, meccanismo perequazione in Sostegn… - TV7Benevento : Decreto sostegni bis, verso ristori in due tempi: le news... -