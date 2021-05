Denise Pipitone, importante svolta del caso: una nuova pista riaccende la speranza di ritrovarla (Di martedì 11 maggio 2021) Si moltiplica l'attenzione sulla scomparsa di Denise Pipitone. Della piccola bimba, ormai donna, non si hanno tracce dal 2004 quando l'1 settembre è completamente sparita da Mazara del Vallo. Ma oggi siamo ad una possibile svolta. Denise Pipitone, possibile svolta: spunta una ragazza a Scalea Dopo l'ispezione nella vecchia casa di Anna Corona, mamma della sorellastra di Denise, le indagini si stanno concentrando sulla prima segnalazione avvenuta nel lontano 18 ottobre del 2004. La guardia giurata Felice Grieco, oggi ricorda: «Chiesi alle volanti se potevo intrattenere il gruppo di nomadi, in attesa del loro arrivo. Mi fu negato». Stiamo ritornando agli inizi, la guardia giurata vide a Milano una bambina molto somigliante a Denise ... Leggi su ultimora.news (Di martedì 11 maggio 2021) Si moltiplica l'attenzione sulla scomparsa di. Della piccola bimba, ormai donna, non si hanno tracce dal 2004 quando l'1 settembre è completamente sparita da Mazara del Vallo. Ma oggi siamo ad una possibile, possibile: spunta una ragazza a Scalea Dopo l'ispezione nella vecchia casa di Anna Corona, mamma della sorellastra di, le indagini si stanno concentrando sulla prima segnalazione avvenuta nel lontano 18 ottobre del 2004. La guardia giurata Felice Grieco, oggi ricorda: «Chiesi alle volanti se potevo intrattenere il gruppo di nomadi, in attesa del loro arrivo. Mi fu negato». Stiamo ritornando agli inizi, la guardia giurata vide a Milano una bambina molto somigliante a...

Advertising

repubblica : Caso Denise Pipitone, accertamenti su una ventunenne di Scalea - MediasetTgcom24 : Scomparsa Denise Pipitone, accertamenti CC su una 21enne in Calabria #Denise Pipitone - MediasetTgcom24 : Denise Pipitone, accertamenti dei carabinieri su una 19enne in Calabria | Anche lei si chiama Denise #Denise Pipit… - BlackJack_1984 : RT @perchetendenza: 'Denise Pipitone': Perché i carabinieri di Scalea stanno eseguendo dei controlli su una 21enne di origini romene, che v… - frankappiano : RT @surrevnder: .@PremiDavid FATE UN APPELLO PER LA RICERCA DI DENISE PIPITONE DA QUESTI PALCO SEGUITISSIMO E CON UN AMPISSIMA RISONANZA! A… -