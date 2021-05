David di Donatello 2021 | dal premio a Monica Bellucci al caso Muccino | tutto quello che c’è da sapere

Leggi su vanityfair

(Di martedì 11 maggio 2021) Il David non è bello se non è litigarello. Se non abbiamo resistito a questo gioco di parole è perché la 66esima edizione del premio, che si svolgerà in presenza tra gli studi Fabrizio Frizzi e il Teatro dell’Opera di Roma martedì 11 maggio, è accompagnata da una polemica servita su un piatto d’argento ancora prima che i David di Donatello vengano assegnati. Ad accenderla è il regista Gabriele Muccino, in gara con il film Gli anni più belli in tre categorie – migliore attrice protagonista a Micaela Ramazzotti, miglior canzone originale e David Giovani -, ma deciso ad abbandonare la giuria del premio perché «non mi riconosco nei criteri di selezione che da anni contraddistinguono quello che era un tempo il premio più ambito dopo l’Oscar». Secondo Muccino, che al momento dell’annuncio delle nomination ha espresso forti perplessità sulla candidatura di film come Favolacce dei fratelli D’Innocenzo, a suo parere sopravvalutato dalla critica, il patto tra i cineasti e il pubblico si è interrotto negli anni Ottanta, quando il cinema italiano è stato delegittimato al grado di «commerciale».