(Di martedì 11 maggio 2021) AGI - Dal 17glidella Regionepresso il proprio medio di. La vaccinazione sarà possibile con i sieri AstraZeneca e Johnson & Johnson. È una delle novità concordate ieri in un incontro le delegazioni della Fimmg la Federazione dei medici di famiglia delcostituita dal Segretario Regionale Gianni Cirilli e dal vice segretario nazionale vicario Fimmg, Pier Luigi Bartoletti, e la Regione. L'intesa stabilisce che dal 17"verrà aperta la possibilità per i soggettidisolo presso il propriodi medicina generale con AstraZeneca o Johnson & Johnson, diversamente si ...

Advertising

RegioneLazio : 1| A partire dal lunedì 17 maggio saranno estesi i richiami del vaccino Pfizer a 5 settimane, ossia 35 giorni. Tut… - LegaSalvini : BOLLETTINO 9 MAGGIO: IL NUMERO PIÙ BASSO DI VITTIME DAL 25 OTTOBRE - baffone5stelle : C’è tempo sino al 28 maggio per chiedere il CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO previsto dal Dl #Sostegni a favore delle imp… - zazoomblog : Dal 17 maggio nel Lazio gli ultraquarantenni potranno vaccinarsi dal medico di base - #maggio #Lazio… - tuttologo79 : RT @androm: #eventidigitalidanonperdere della corrente settimana dal 10 al 16 #maggio : -

Ultime Notizie dalla rete : Dal maggio

Napoli, 112021 - È diventato virale un video di una ventina di secondi in cui appare un ragazzo che ... Nelle riprese, effettuatebalcone di una casa, si vede un uomo che si ferma con le mani ...Sono 16.503 i guariticoronavirus nelle ultime 24 ore in Italia. Il totale dei dimessi e dei guariti è di 3.636.089. Lo segnala il bollettino del ministero della Salute. Il dato è in crescita ...Piero Angela nominato Cavaliere di Gran Croce: il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha ricevuto oggi al Quirinale il celebre conduttore televisivo al quale ha ...Tema dell’edizione “Skills digitali: come cambia il lavoro”. Partecipano 200 realtà per fare recruiting, in programma oltre 200 job webinar ...