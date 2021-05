Cosa cambia dal 15 maggio 2021? L’elenco delle riaperture e tutte le ultime novità

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di martedì 11 maggio 2021), si avvicina la nuova data chiave che porterà altre attività a ripartire dopo il primo step del 26 aprile scorso. Al momento infatti è in vigore il crono-programma stabilito con l’ultimo decreto varato dal Governo ma non sono esclusi ulteriori aggiustamenti con un nuovo testo nei prossimi giorni. Al momento sono due le questioni in ballo: l’orario – o il mantenimento in vigore – del coprifuoco, e il criterio dell’indice RT che rischia di mandare gran parte dell’Italia in zona arancione malgrado l’epidemia sia in regressione ormai da giorni. Leggi anche: Nuovo Decreto Covid,da lunedì 17per, coprifuoco, ristoranti e palestredal 15...