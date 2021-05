Conte | “Vogliamo dare il massimo in tutte le partite Contro la Roma c’è stato sempre tanto equilibrio”

(Di martedì 11 maggio 2021) Antonio, tecnico nerazzurro, alla vigilia della sfida con laha parlato così ai microfoni di Inter TV. Il match di andata è finito 2-2.“Aabbiamo disputato una buonissima partita, c’èil rammarico del finale quando ci hanno raggiunti su calcio d’angolo dove non siamo stati prontissimi a prendere le giuste posizioni e loro sono stati molto scaltri a battere subito. La prestazione era stata ottima,un’ottima squadra come la”.la Sampdoria anche sul 5-1 ha continuato a incitare i giocatori, segno che questa squadra giocacon la massima intensità.“L’obiettivo è quello di cercareilin, di essere concentrati per ...

... il tecnico dell'Inter Antonio è intervenuto ai microfoni del canale tematico nerazzurro: " Abbiamo tre partite contro squadre importanti e vincere per onorare fino in fondo lo ...... quindi mancano tre partite, anche con squadre importanti, onorare lo scudetto conquistato e dare il massimo in campo". Lo ha dichiarato il tecnico dell'Inter Antonio alla vigilia ...Roma, 11 mag. (Adnkronos) - "La Roma è una grande squadra e sia lei che il suo allenatore vogliono finire la stagione al meglio". Queste le parole dell'allenatore dell'Inter, Antonio Conte, ai microfo ...