Concorsi Emilia Romagna 2021, 715 posti per diplomati e laureati: tutti i bandi attivi (Di martedì 11 maggio 2021) Una seconda stagione concorsuale inizia per la Regione Emilia Romagna con 12 bandi per 715 posti a tempo determinato e indeterminato, indirizzati a diplomati e laureati. Non sarà solo la Regione ad assumere: a completare le assunzioni previste per il triennio 2019-2021 anche Comuni e Agenzie Regionali (per citarne alcuni Er.Go, Agenzia regionale per il Lavoro, Arpae, Città metropolitana di Bologna). La chiusura delle iscrizioni è prevista per l’11 giugno. Prove in estate e inserimento a lavoro tra ottobre e dicembre di quest’anno. Nove selezioni saranno svolte tutte in digitale e a distanza, sia per la preselettiva che per le prove scritte. Nei prossimi paragrafi indichiamo i profili a concorso e spieghiamo come fare domanda. Concorsi ... Leggi su leggioggi (Di martedì 11 maggio 2021) Una seconda stagione concorsuale inizia per la Regionecon 12per 715a tempo determinato e indeterminato, indirizzati a. Non sarà solo la Regione ad assumere: a completare le assunzioni previste per il triennio 2019-anche Comuni e Agenzie Regionali (per citarne alcuni Er.Go, Agenzia regionale per il Lavoro, Arpae, Città metropolitana di Bologna). La chiusura delle iscrizioni è prevista per l’11 giugno. Prove in estate e inserimento a lavoro tra ottobre e dicembre di quest’anno. Nove selezioni saranno svolte tutte in digitale e a distanza, sia per la preselettiva che per le prove scritte. Nei prossimi paragrafi indichiamo i profili a concorso e spieghiamo come fare domanda....

