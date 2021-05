Cipro | motopesca turco lancia pietre contro peschereccio italiano

Advertising

Un peschereccio della flotta di Mazara del Vallo, il 'Michele Giacalone', è stato assaltato da unbattente bandiera turca mentre si trovava in acque internazionali al largo di, tra la Siria e la Turchia. L'armatore Luciano Giacalone si è recato in Capitaneria di Porto per ...Si tratta di Matteo Rando Mazzarino di 61anni, componente dell'equipaggio del'Grecale' ... al largo dell'isola di, come riporta Prima Pagina Mazara. È stato il comandante del ...Un peschereccio della flotta di Mazara del Vallo, il "Michele Giacalone", è stato assaltato da un motopesca battente bandiera turca mentre si trovava in acque internazionali al largo di Cipro, tra la ...Il "Michele Giacalone" è stato assaltato mentre si trovava in acque internazionali, tra la Siria e la Turchia, a 27 miglia dalle coste turche. L'armatore: "Non bastavano i problemi con la Libia" ...