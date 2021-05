Chiara Ferragni x Bulgari: “Condividiamo gli stessi valori” (Di martedì 11 maggio 2021) Bulgari e Chiara Ferragni annunciano la loro collaborazione, che vede l’influencer global ambassador del brand. Collaborare con Chiara Ferragni per un brand oggi rappresenta molto di più che sceglierla come ambassador: non a caso infatti Tod’s l’ha integrata nel suo CdA quasi nella vesti di una trend hunt, per permettere alla casa di moda di ampliare la comunicazione anche con i più giovani. Bulgari invece ne fa ambassador e testimonial a livello globale, portando in alto i valori di autenticità e bellezza dell’alta gioielleria Made in Italy. Da un lato quindi c’è la storia dell’artigianalità Made in Italy di Bulgari, e dall’altra un imprenditrice digitale Made in Italy, la più seguita in Italia e nel momento, che ha fatto della sua passione, ... Leggi su donnaglamour (Di martedì 11 maggio 2021)annunciano la loro collaborazione, che vede l’influencer global ambassador del brand. Collaborare conper un brand oggi rappresenta molto di più che sceglierla come ambassador: non a caso infatti Tod’s l’ha integrata nel suo CdA quasi nella vesti di una trend hunt, per permettere alla casa di moda di ampliare la comunicazione anche con i più giovani.invece ne fa ambassador e testimonial a livello globale, portando in alto idi autenticità e bellezza dell’alta gioielleria Made in Italy. Da un lato quindi c’è la storia dell’artigianalità Made in Italy di, e dall’altra un imprenditrice digitale Made in Italy, la più seguita in Italia e nel momento, che ha fatto della sua passione, ...

Advertising

bennintheclouds : mi sa che ci arriviamo prima noi a chiara ferragni e fedez ame #ameamici20 - xblunotte : RT @ilgiornale: ?? 'Nessuno lo invita come rapper'. Secondo #Ringo, #Fedez starebbe sfruttando questo momento 'per avere clic', forse in vis… - ketty_ba : In momenti di euforia vorrei creare una specie di newsletter per il blog e i miei sondaggini Instagram. Poi ritorno… - Claplaz : @gabbores Esatto, e ne parlano ancora anche oggi. In molti faticano a capire che Ronaldo alla Juve non ha nulla a… - elenacorcelli : RT @exlief: Ok, ma voi avete mai visto Chiara Ferragni e Camilla Luddington nella stessa stanza? -