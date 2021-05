Avanti un altro, Paolo Bonolis e il programma accusati di una grave censura televisiva (Di martedì 11 maggio 2021) E’ un periodo in cui le contestazioni per i diritti umani sono sempre più frequenti. Se qualche settimana fa Fedez ha scatenato un putiferio per il suo discorso pro legge Zan il quale pare aver rischiato di essere censurato dalla Rai, adesso pare che sia il turno di un concorrente di Avanti un altro. Il ragazzo che ha partecipato al programma condotto da Paolo Bonolis e Luca Laurenti ha accusato gli autori, nonché la Mediaset, di aver tagliato una scena in cui salutava il mondo trans e lanciava un messaggio molto importante. Di seguito vi raccontiamo l’episodio in maniera dettagliata. Avanti un altro: un concorrente censurato dal game show? In questi giorni, il tema legge Zan è sulla bocca di tutti. Sono state tante le prese di ... Leggi su anticipazionitv (Di martedì 11 maggio 2021) E’ un periodo in cui le contestazioni per i diritti umani sono sempre più frequenti. Se qualche settimana fa Fedez ha scatenato un putiferio per il suo discorso pro legge Zan il quale pare aver rischiato di essereto dalla Rai, adesso pare che sia il turno di un concorrente diun. Il ragazzo che ha partecipato alcondotto dae Luca Laurenti ha accusato gli autori, nonché la Mediaset, di aver tagliato una scena in cui salutava il mondo trans e lanciava un messaggio molto importante. Di seguito vi raccontiamo l’episodio in maniera dettagliata.un: un concorrenteto dal game show? In questi giorni, il tema legge Zan è sulla bocca di tutti. Sono state tante le prese di ...

