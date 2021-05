Usa, sparatoria durante una festa di compleanno: 7 morti (Di lunedì 10 maggio 2021) Ennesima tragedia “delle armi facili” negli Usa: 7 persone morte in una sparatoria durante una festa di compleanno (Getty Images)Le armi continuano a non tacere negli Stati Uniti: sparatoria a Phoenix, in Arizona, in un hotel del centro della città dove una persona è morta e almeno altre sette sono rimaste ferite. Secondo la polizia locale, si è trattato di una lite durante un evento cui stavano partecipando le persone rimaste coinvolte nella sparatoria, tutte tra i 18 e i 22 anni, che si sono affrontate a colpi di pistola. L’hotel è stato evacuato e i feriti (6 uomini e 1 donna), sono stati portati in ospedale. Secondo la polizia, “non sono gravi”. LEGGI ANCHE –> Usa, sparatoria in un deposito FedEx di Indianapolis: “Numerose ... Leggi su ck12 (Di lunedì 10 maggio 2021) Ennesima tragedia “delle armi facili” negli Usa: 7 persone morte in unaunadi(Getty Images)Le armi continuano a non tacere negli Stati Uniti:a Phoenix, in Arizona, in un hotel del centro della città dove una persona è morta e almeno altre sette sono rimaste ferite. Secondo la polizia locale, si è trattato di una liteun evento cui stavano partecipando le persone rimaste coinvolte nella, tutte tra i 18 e i 22 anni, che si sono affrontate a colpi di pistola. L’hotel è stato evacuato e i feriti (6 uomini e 1 donna), sono stati portati in ospedale. Secondo la polizia, “non sono gravi”. LEGGI ANCHE –> Usa,in un deposito FedEx di Indianapolis: “Numerose ...

