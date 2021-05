Un Posto al Sole, la scena che è passata alla storia | Momento assurdo (Di lunedì 10 maggio 2021) C’è una scena di Un Posto al Sole che è senza dubbio passata alla storia col pubblico che l’ha commentata e non poche volte. Scopriamo qualcosa in più. Un Posto al SolePrima di parlarne però ecco le anticipazioni della puntata in onda oggi, 10 maggio 2021, su Rai 3 a partire dalle ore 20.20. Alberto sta affrontando un Momento veramente molto complicato. Ha scoperto che Roberto vuole vendere i Cantieri e questo l’ha portato a vivere una situazione di grandissimo stress e difficoltà sotto ogni punto di vista. Barbara renderà ancora più amaro il presente dell’uomo perché ha deciso di lasciarlo andare, licenziandolo dalla sua azienda. Ora Alberto si ritrova senza un lavoro, con pochi soldi e l’obbligo di pagare gli ... Leggi su altranotizia (Di lunedì 10 maggio 2021) C’è unadi Unalche è senza dubbiocol pubblico che l’ha commentata e non poche volte. Scopriamo qualcosa in più. UnalPrima di parlarne però ecco le anticipazioni della puntata in onda oggi, 10 maggio 2021, su Rai 3 a partire dalle ore 20.20. Alberto sta affrontando unveramente molto complicato. Ha scoperto che Roberto vuole vendere i Cantieri e questo l’ha portato a vivere una situazione di grandissimo stress e difficoltà sotto ogni punto di vista. Barbara renderà ancora più amaro il presente dell’uomo perché ha deciso di lasciarlo andare, licenziandolo dsua azienda. Ora Alberto si ritrova senza un lavoro, con pochi soldi e l’obbligo di pagare gli ...

