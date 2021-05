Advertising

FirenzePost : Toscana coronavirus: 481 nuovi casi, su 10.508 test - SienaFree : Coronavirus Toscana, Giani: scendono i nuovi casi ma con un numero dimezzato di tamponi: tasso positività al 4,58% - corona_tweet : RT @ilGiunco: Coronavirus: in Toscana ci sono 481 nuovi casi - ilGiunco : Coronavirus: in Toscana ci sono 481 nuovi casi - Italpress : RT @regionetoscana: #coronavirus #covid19 Gli aggiornamenti sulla situazione in #Toscana -

Ultime Notizie dalla rete : Toscana coronavirus

...da New Delhi dopo essere rimasti bloccati in India una settimana in piena emergenza. ... 'C'è stata una grande gara di solidarietà da parte della- ha commentato il presidente della ...L'AQUILA - Si è spesso affermato che dopo la drammatica emergenzanulla sarà come prima. Questo vale anche per le abitudini dei consumatori, che in ... con la solache supera tale ..." I nuovi casi registrati in Toscana sono 481 su 10.508 test di cui 8.690 tamponi molecolari e 1.818 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 4,58% (11,6% sulle prime diagnosi) ". Ad anticipare i da ...I nuovi casi registrati in Toscana sono 481 su 10.508 test di cui 8.690 tamponi molecolari e 1.818 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 4,58% (11,6% sulle prime diagnosi). Lo ha reso noto Eugeni ...