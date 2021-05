Tony Colombo | la novità | “Sembri Bob Marley”

Leggi su teleclubitalia

(Di lunedì 10 maggio 2021) Cambia look. Il cantante napoletano ha mostrato su Instagram il cambio look.cambia look Torna dunque a far parlare di sé il cantante neomelodico dalle origini siciliane ma di adozione napoletana.ha stravolto il suo taglio di capelli e in uno scatto postato sui social si intravede la trasformazione. Il L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.