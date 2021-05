Sicurezza sul lavoro | Orlando convoca domani tavolo con sindacati

(Di lunedì 10 maggio 2021) (Teleborsa) – In seguito all’ondata di incidenti mortali sulche ha contrassegnato le ultime settimane, il ministro del, Andrea, hato peralle 12,15 uncon Cgil Cisl e Uil. Al centro del confronto, secondo quanto si apprende, ci sarà il tema dellasul. All’incontro, in videoconferenza, parteciperà anche il ministro della Salute, Roberto Speranza.ha, inoltre, annunciato che per luglio sarà definito l’impianto complessivo e si potranno cominciare a scrivere le norme per la riforma degli ammortizzatori sociali.

