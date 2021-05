Ogni maledetto lunedì – Mitt a Fikayo! (Di lunedì 10 maggio 2021) Buongiorno ai nostri lettori più affezionati che ci stanno leggendo dal Turkmenistan. La scorsa settimana è la prima dell’Inter da Campione d’Italia. Non male, ma i tempi gloriosi per i nerazzurri erano ben altri. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da CALCIATORIBRUTTI (@calciatoribrutti) Dall’Inter a un’interista, o meglio, ex interista. Perché bell’e buono martedì Mourinho diventa il prossimo allenatore della Roma. Così, de botto, senza senso e soprattutto senza aver chiesto a Smalling e Mkhitaryan. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da CALCIATORIBRUTTI (@calciatoribrutti) Nella serata il PSG di Marcolino Verratti esce dalla Champions per mano del City, che vola in finale. Non si può dire però che Verratti non abbia dato tutto, anzi, forse anche troppo. Te se ama per questo ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 10 maggio 2021) Buongiorno ai nostri lettori più affezionati che ci stanno leggendo dal Turkmenistan. La scorsa settimana è la prima dell’Inter da Campione d’Italia. Non male, ma i tempi gloriosi per i nerazzurri erano ben altri. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da CALCIATORIBRUTTI (@calciatoribrutti) Dall’Inter a un’interista, o meglio, ex interista. Perché bell’e buono martedì Mourinho diventa il prossimo allenatore della Roma. Così, de botto, senza senso e soprattutto senza aver chiesto a Smalling e Mkhitaryan. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da CALCIATORIBRUTTI (@calciatoribrutti) Nella serata il PSG di Marcolino Verratti esce dalla Champions per mano del City, che vola in finale. Non si può dire però che Verratti non abbia dato tutto, anzi, forse anche troppo. Te se ama per questo ...

Advertising

fattoquotidiano : RT @ilfattoblog: #FIKAYOTOMORI '28 milioni e mezzo per una bestia: i milanisti pagherebbero di tasca propria' [di @CB_Ignoranza] https://t.… - ilfattoblog : #FIKAYOTOMORI '28 milioni e mezzo per una bestia: i milanisti pagherebbero di tasca propria' [di @CB_Ignoranza] - raptusmo : @sbonaccini @raffaeledonini 3)la prenotazione medico di base non garantisce trasparenza, non esistono criteri per l… - ceofbooks : Serial.println('FUNZIONA MALEDETTO STRONZO'); Da aggiungere dopo ogni passaggio in cui siete incerti - Zanziba67612319 : Non ho nostalgia di te ma di quello che credevo tu fossi.questa lotta mi dilania, mi -

Ultime Notizie dalla rete : Ogni maledetto "La Storia" di Elsa Morante è il romanzo da leggere per combattere il neofascismo dilagante ... il fratello maggiore, accompagneranno il lettore in quell'arco di tempo maledetto e ...dell'inganno che ancora oggi possiamo riconoscere nei giovani neofascisti che popolano le nostre strade e ogni ...

Intervista a Maria Elena Udali Presidente Confcommercio " Fipe VdA donne Ad ogni modo, tutto il settore dei Pubblici Esercizi ha dovuto fare i conti con il COVID e le leggi ...siamo ancora arrivati ad una fine o a trovare il modo corretto di convivere con questo maledetto ...

Ogni maledetto lunedì – Mitt a Fiyako! Il Fatto Quotidiano Ogni maledetto lunedì – Mitt a Fiyako! Dall’Inter a un’interista, o meglio, ex interista. Perché bell’e buono martedì Mourinho diventa il prossimo allenatore della Roma. Così, de botto, senza senso e soprattutto senza aver chiesto a Smalli ...

Maledetto giovedì: spauracchio Europa League. Juve e Milan, chi la fa crolla C’è un fantasma che si aggira per il calcio dell’Europa e il suo nome è Giovedì. In principio portò insieme un moto di eccitazione e di sgomento, come sempre fanno le novità. La Coppa Uefa si prendeva ...

... il fratello maggiore, accompagneranno il lettore in quell'arco di tempoe ...dell'inganno che ancora oggi possiamo riconoscere nei giovani neofascisti che popolano le nostre strade e...Admodo, tutto il settore dei Pubblici Esercizi ha dovuto fare i conti con il COVID e le leggi ...siamo ancora arrivati ad una fine o a trovare il modo corretto di convivere con questo...Dall’Inter a un’interista, o meglio, ex interista. Perché bell’e buono martedì Mourinho diventa il prossimo allenatore della Roma. Così, de botto, senza senso e soprattutto senza aver chiesto a Smalli ...C’è un fantasma che si aggira per il calcio dell’Europa e il suo nome è Giovedì. In principio portò insieme un moto di eccitazione e di sgomento, come sempre fanno le novità. La Coppa Uefa si prendeva ...