Nel 2020 crolla di 27 miliardi spesa turisti stranieri (Di lunedì 10 maggio 2021) Il Covid ha fatto crollare di 27 miliardi la spesa dei turisti stranieri in Italia nel 2020. È quanto emerge dai dati del Centro studi di Unimpresa. abr/grt su Il Corriere della Città.

